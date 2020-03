Wagenbouwers Ros Beiaardommegang schakelen over op Katuit na uitstel ommegang Nele Dooms

27 maart 2020

14u41 2 Dendermonde Eerst wat opruimen en dan overschakelen op praalwagens maken voor reuzenommegang Katuit deze zomer. Dat is het nieuwe to-dolijstje voor de wagenbouwers van Dendermonde. Terwijl ze de voorbije weken niet wisten wat eerst doen, kan het nu even wat rustiger aan. De Ros Beiaardommegang is immers uitgesteld met een jaar, naar zondag 30 mei 2021.

Alle hens aan dek was het de voorbije weken en maanden voor de wagenbouwers die alle rollend materieel voor de Ros Beiaardommegang, toen nog voorzien op 24 mei 2020, moesten klaarmaken. Dagen van 14 uur, 6 op 7, waren geen uitzondering. “En tot het laatste moment zijn we op dat tempo blijven doorgaan”, zegt coördinator Bram Buytaert. “Tot donderdag het nieuws kwam dat de Ros Beiaardommegang wordt uitgesteld door de coronacrisis. Dit scenario had ook bij hier al door ons hoofd gespeeld. Het kwam dus niet helemaal als een verrassing.”

Nieuw schema

Niet dat het werk nu stopt voor de wagenbouwers. Ze hebben al een nieuw schema klaar. “We gaan nu eerst van de gelegenheid gebruikmaken om wat op te ruimen en orde te scheppen in de werkhal”, zegt Buytaert. “En dan beginnen we aan de praalwagens voor onze reuzenommegang Katuit in augustus. We moeten met pareltjes voor de dag komen dan, zodat de honger van de Dendermondenaren voor de Ros Beiaardommegang toch al wat gestild kan worden.”

Verloren werk aan de wagens voor de ommegang is het zeker niet geweest. Ze worden alleen even aan de kant geschoven tot later. “Deze situatie geeft ons eigenlijk wat meer ruimte om alles nog beter af te werken en nog meer kwaliteit te leveren”, zegt Buytaert. “Maar als we eerlijk zijn, geeft dit ons ook wat meer een luxepositie. Ellenlange werkdagen hoeven nu niet meer, het mogen terug gewone worden met normale uren.Overigens werken we hier in de loodsen momenteel volledig volgens de regels van de coronacrisis, met altijd voldoende afstand tussen elke werknemer.”