Wagen bekrast op motorkap en deuren na Juventusfeesten Koen Baten

07 juli 2019

In Schoonaarde op Moleneinde is een voertuig zwaar beschadigd na de juventusfeesten die daar afgelopen weekend plaatsvonden. Het voertuig stond geparkeerd aan het voetbalterrein, toen de eigenares het daar aantrof met twee grote krassen. Een kras werd geplaatst op de zijdeuren, ook op de motorkap werd een zware kras achtergelaten. De eigenares diende klacht in bij de politie, maar heeft op dit moment geen enkel idee naar de daders. “Ik hoop dat er misschien iemand iets gezien heeft die mij kan helpen", klinkt het. Wie meer info heeft kan contact opnemen met de politie van Dendermonde.