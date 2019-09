Waarom geen meisjes als Vier Heemskinderen op Ros Beiaard? Kunstenares Nathalie Pien trekt de discussie open... en maakt kunstwerk van Ros met vrouwelijk schoon Nele Dooms

13u02 0 Dendermonde Waarom mogen het geen meisjes zijn die als Vier Heemskinderen op het Ros Beiaard zitten? Met die vraag trekt kunstenares Nathalie Pien de discussie open. Ze maakt er zelfs een groot schilderij over, met het fiere Ros omringd door dames. “Dendermonde zit in een pool-positie om een krachtige boodschap de wereld in te sturen: Een van verbondenheid, eenheid en gelijkheid. Waarom die kans niet grijpen?”, stelt ze.

Het Ros Beiaardhandvest is duidelijk: om Vier Heemskinderen te mogen worden in Dendermonde en zo de rug van het Ros Beiaard te kunnen bestijgen tijdens de tienjaarlijkse ommegang, moet het gaan om vier broers, elkaar opvolgend in leeftijd zonder de geboorte van een meisje ertussen. Het is van alle selectiecriteria de allereerste regel en volgens de overlevering erg belangrijk. Op basis van die regels zijn er ook nu vijf gezinnen weerhouden die de jongens kunnen leveren als Vier Heemskinderen. Het Ros Beiaardcomité beslist in het najaar welke kandidaten het precies worden.

De discussie werd in het verleden af en toe al eens open getrokken: waarom geen meisjes als Vier Heemskinderen. Onder andere ouderparen, zoals de familie Dilewyns van de gelijknamige brouwerij in Dendermonde met vier dochters, wierpen de vraag in het verleden al eens op. Nu is het kunstenares Nathalie Pien die een lans breekt voor vrouwelijk schoon op het fiere Dendermondse Peird.

“Als kind was ik al helemaal weg van de traditie van ons Ros Beiaard”, zegt ze. “Tijdens de ommegang liep ik, huppelend aan de hand van mijn grootvader, naast het paard. Maar toen al vond ik het ook teleurstellend dat alleen vier broers het paard mogen berijden. Omdat de traditie het zo wil, wordt gezegd. Maar langs de andere kant voert Dendermonde bij elke ommegang toch ook enkele vernieuwingen door. Zelfs Reus Indiaan was eigenlijk van oorsprong een reuzin, naar het beeld van de zeventiende eeuwse jachtgodin. In de loop der jaren veranderde ze van geslacht, maar het hoofd heeft nog altijd vrouwelijke trekken, oorbellen en halssnoer. Waarom kan dit ook niet voor de Vier Heemskinderen?”

Pien vindt dat ook vier zussen verkleed als vier Heemskinderen Writsaart, Adelaart, Ritsaart en Reinout perfect op het Ros zouden mogen. “Alles draait hier toch om een historisch verhaal dat mensen samenbrengt en elke Dendermondenaar is figurant in die sage. Zo lang het Ros de hoofdrol speelt, kunnen er toch ook meisjes op? Dendermonde zit in een pool-positie om een krachtige boodschap de wereld in te sturen: één van verbondenheid, eenheid en gelijkheid. De stad kan die kans grijpen en de regels aanpassen.”

Nathalie Pien gebruikt het vraagstuk als inspiratiebron voor een nieuw groot kunstwerk. Dat toont het Ros Beiaard met vier vrouwen als metgezellen en Heemskinderen. Het schilderij is nog volop in opmaak en Pien wil het tijdens de Ros Beiaardommegang in mei 2020 op een openbare plaats tentoon stellen. De kunstenares gebruikt vaak sterke vrouwbeelden in haar werken. “Ik wil haar kracht, sensualiteit en emotionaliteit vormgeven”, zegt ze. “Ik breng in mijn werk hulde aan vrouwelijke kracht. Dat kan de stad ook doen door vier vrouwen op het Ros Beiaard toe te laten.”

Voor het Ros Beiaardcomité blijft het echter een vaststaand feit: de Vier Heemskinderen moeten jongens zijn. “De legende is wat ze is, namelijk dat het vier zonen van Ridder Aymon zijn die het Ros Beiaard berijden en niet zijn dochters. Het zijn ridders, geen jonkvrouwen.”