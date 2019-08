Vzw Vergeet De Kinderen Niet! bezorgt vijftigtal kansarme en dakloze kinderen onbezorgd vakantiekamp Nele Dooms

05 augustus 2019

14u48 2 Dendermonde Dakloze en kansarme kinderen eens even een onbezorgd vakantiegevoel geven. Daar zorgt de vzw Vergeet De Kinderen Niet! van Dendermonde momenteel voor. Op de terreinen van het GO!Internaat van het Atheneum van Dendermonde beleven een vijftigtal kinderen deze week een leuk zomerkamp.

Het is ondertussen het zesde jaar op rij dat de vzw Vergeet de Kinderen Niet! een zomerkamp voor dakloze kinderen en voor kinderen van ouders met een beperkt financieel inkomen organiseert. 55 kinderen vinden op en rond het internaat van het Dendermondse Atheneum, aan de Galeidestraat, een omgeving om plezier te beleven, tot rust te komen en de zorgen achterwege te laten. Ook enkele uitstappen, zoals maandag naar het Donkmeer in Berlare, staan op de agenda, naast activititeiten zoals circuslessen, dansinitiaties, workshops cartoon tekenen en een bezoek aan het trampolinepark Jump Factory in Lebbeke.

“Een week lang kunnen deze kinderen hier eens gewoon opnieuw kind zijn”, zegt Yasmina El Boubkari, oprichter van de vzw Vergeet de Kinderen Niet!. “Het is belangrijk dat alle kinderen doorheen onze activiteiten vooral heel veel mogen lachen, spelen en plezier maken. Evident is die onbezorgdheid niet voor kinderen die in armoede opgroeien. We hebben dan ook een resem vrijwilligers ter beschikking die zich honderd procent belangeloos inzetten om deze kinderen een leuke vakantie te bezorgen. We proberen deze kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden om op een volwaardige manier op te groeien. Dat gebeurt overigens niet alleen tijdens de vakantie, maar ook doorheen de rest van het jaar.”

Voortrekkersmodel uitbouwen

“Het was een bijzonder druk jaar”, zegt El Boubkari. “Het uitbouwen van een vrijwilligersvereniging vroeg om heel wat aandacht en doorzettingsvermogen. Maar we zijn er de afgelopen jaren toch in geslaagd om een voorbeeld te stellen in Dendermonde. Het is de bedoeling om een voortrekkersmodel uit te bouwen en een steentje bij te dragen om kinderarmoede verder uit te sluiten.”

Het zomerkamp sluit later deze week af met een barbecue en avondfeest. “Elk kind zal ook een diploma krijgen voor het talent dat hij of zij heeft”, zegt El Boubkari. “En elke deelnemer krijgt ook een goed gevulde boekentas mee naar huis om het nieuwe schooljaar mee starten. Onze focus ligt altijd op het belang van en het recht op onderwijs.”