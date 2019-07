Vzw Stoomtrein pakt uit met locomotief uit 1891 voor weekend Scheldeland in Stoom Nele Dooms

05 juli 2019

17u51 0 Dendermonde Een locomotief van liefst 128 jaar oud. Dat wordt de blikvanger van het nieuwe Scheldeland in Stoom, dat dit weekend plaatsvindt. De vzw Stoomtrein liet de stoomlocomotief uit 1891 speciaal overkomen vanuit het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Het weekend ‘Scheldeland in Stoom’ is jaarlijkse traditie bij de vzw Stoomtrein om de zomer officieel in te zetten. Het event is aan de dertiende editie toe. Liefhebbers kunnen dan ritjes maken op de toeristische spoorlijn tussen Baasrode en Puurs en genieten van allerlei randanimatie. De vzw voorziet ook telkens iets speciaals.

Dit jaar is dat de komst van de stoomlocomotief T3 AL. “Die werd al gebouwd in 1891 en is één van de oudste nog rijdende stoomlocomotieven in heel Europa”, weet Sander Buyens. “De 128-jarige dame lieten we overkomen uit Luxemburg en zal een heel weekend dienst doen, samen met de andere stoom- en diesellocomotieven. Bezoekers kunnen er echt van genieten om zich te laten vervoeren in originele houten rijtuigen uit 1900 of metalen rijtuigen van ruim 30 jaar later.”

Op de terreinen van vzw Stoomtrein aan Baasrode-Noord, in de Fabrieksstraat in Dendermonde, is er bovendien een groot aanbod aan randanimatie. Iedereen kan er kennismaken met de werking van de vzw, die zich bezig houdt met restauratie en instandhouding van historisch spoormateriaal. Bovendien zijn er oldtimers en oldtimer tractoren te bekijken, speelt er een authentiek orgel en kunnen liefhebbers volksspelen uitproberen.

De vzw Stoomtrein verwacht over het hele weekend meer dan 2.000 bezoekers. Door een unieke samenwerking met Rivertours zijn treinreizen zelfs te combineren met een boottocht op de Schelde van Sint-Amands tot Temse. Scheldeland in Stoom vindt plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juli. Vervolgens rijdt de stroomtrein nog elke zondag van juli, augustus en september.

Info: www.stoomtrein.be.