Vuilbakkenplan in voege: stad gaat voor juiste vuilnisbak op juiste plaats Nele Dooms

01 oktober 2019

14u22 0 Dendermonde De stad Dendermonde is gestart met de uitvoering van haar ‘Vuilbakkenplan’. Dat staat voor ‘de juiste vuilnisbak op de juiste plaats’ en moet zorgen voor properdere straten en pleinen. Concreet betekent het dat op heel wat locaties straatvuilbakken worden verwijderd. Vaak omdat ze op die plekken net zwerfvuil genereerden.

Het Vuilbakkenplan werd door voormalig schepen van Milieu François De Bleser (CD&V) en onder impuls van huidig schepen van Natuur Nele Cleemput in de juiste plooi gelegd, maar is nu de bevoegdheid van schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA). “Straatvuilnisbakken zijn eigenlijk bedoeld om zwerfvuil te voorkomen en staan bij voorkeur op plaatsen waar veel mensen samenkomen en buitenhuis consumeren”, zegt hij. “Inwoners kunnen er een leeg blikje, de wikkel van een snoepje, parkeerticket, enzovoort in kwijt. Best staan ze op een goed zichtbare plaats. In de loop der jaren kwamen er alleen maar overal vuilnisbakken bij.”

427 vuilnisbakken

Dendermonde telt in totaal liefst 427 straatvuilnisbakjes. De reinigingsdienst van de stad zorgt ervoor dat ze leeg worden gemaakt, houdt ze proper en herstelt waar nodig. “Maar vaak stellen we vast dat zo’n vuilnisbakken ook hun doel voorbij schieten en eigenlijk zwerfvuil genereren”, zegt Meremans. “Inwoners droppen er hun huishoudelijk afval bijvoorbeeld en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarvoor zijn de openingen van straatvuilbakjes al aangepast, zodat er geen volledige plastiek zakken met vuil meer in kunnen. Dikwijls is spijtig genoeg echter ook de omgeving een stort en is het voor de reinigingsdienst en zwerfvuilvrijwilligers dweilen met de kraan open.”

Extra zwerfvuil

De stad verwijdert nu in het kader van het Vuilbakkenplan liefst 69 straatvuilbakjes uit het straatbeeld, die niet op de juiste plaats staan. Als de vuilnisbak verdwijnt, dan is daar een papier met info op gehangen. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Hof ten Rode in Baasrode, ter hoogte van het Meirkenshof. Bewoners daar kijken er een beetje raar van op. Eén van hen liet zelf een boodschap achter dat hij “het zwerfvuil dan wel gewoon zal laten liggen in de toekomst in plaats van het in de vuilnisbak te droppen.” Een andere bewoner, die liever anoniem blijft, beaamt dat de vuilbak zwerfvuil aantrok. “Bij valavond is het hier plots een komen en gaan”, zegt die. “Personen komen aangereden met de auto, stoppen, droppen hun afval vlug aan de vuilnisbak, en rijden snel weer door. Schandalig.”

“Het is één van de redenen waarom een vuilbak kan worden weggenomen”, zegt Meremans. “Afval dat thuis geproduceerd wordt, hoort niet thuis in een straatvuilnisbak. Als we merken dat aan een bepaalde vuilnisbak vaak sluikstort terechtkomt, dan gaan we die extra in het oog houden. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete.” Waar straatvuilnisbakken verdwijnen en er in de buurt een ander exemplaar beschikbaar is, wijzen ‘voetjes’ op het voetpad inwoners de juiste richting aan.