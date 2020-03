VTM NIEUWS trekt deze namiddag met drone naar Appels: wie stuurt warme boodschappen vanuit zijn tuin? Nele Dooms

13u48 50 Dendermonde Inwoners van Appels die deze namiddag een drone zien overvliegen, hoeven niet te schrikken. Het is de nieuwsdienst van VTM die het toestel de lucht in stuurt om beelden te maken van 15 uur tot 17 uur.

VTM wil beeldjes schieten van Vlaanderen in coronatijd. Als locatie om dat te doen, is Appels gekozen. Rond 15 uur gaat daar een drone de lucht in. VTM roept de inwoners op om de drone in de gaten te houden en er boodschappen aan door te geven. “Het is het ideale moment voor iedereen die een warme boodschap de wereld wil insturen”, klinkt het.

Trek dus die tuin in, maak een dansje als de drone passeert, of zwaai, of toon een tekening of een tekst in grote letters. Hoe creatiever of origineler, hoe liever. De inwoners van Appels kunnen zo voor wat positiviteit zorgen in Vlaanderen tijdens deze coronacrisis. De drone zal tot ongeveer 17 uur rondvliegen.