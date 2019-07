Vrouw & Maatschappij bezorgt kansarme kinderen alle schoolspullen die ze nodig hebben Nele Dooms

07 juli 2019

11u02 26 Dendermonde De vrouwen van Vrouw & Maatschappij Dendermonde zorgen ervoor dat kinderen uit kansarme gezinnen na de zomervakantie met voldoende schoolgerief naar school kunnen. Daarvoor organiseerden ze een inzamelactie. De opbrengst wordt via De Tondeldoos, die zich inzet voor kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde, verdeeld aan die kinderen die het nodig hebben.

In de loods van De Tondeldoos, aan de Briel in Baasrode, waren Dendermondenaren welkom om schoolmateriaal dat ze zelf niet meer nodig hadden binnen te brengen. Dat leverde een hoop boekentassen, rugzakken, pennenzakken, turn- en zwemzakjes, mappen, schrijfblokken, kleurpotloden en stiften, verfborstels, perforators en zelfs gradenbogen op. “We hebben opnieuw kunnen rekenen op heel wat gulle gevers”, zegt voorzitter Els De Wael. “Op deze manier kunnen we ook een pak kinderen die het thuis minder breed hebben een goede start op school geven. België heeft een van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa. Ook op school is dat een harde realiteit. Schoolmateriaal is immers duur en voor een aantal mensen een te grote hap uit het gezinsbudget bij het begin van het schooljaar. Door onze actie hebben deze kinderen ook eens iets nieuws.”