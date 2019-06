Vrouw en Maatschappij zamelt schoolmateriaal in voor kansarme kinderen Nele Dooms

18 juni 2019

De vereniging Vrouw en Maatschappij van Dendermonde plant opnieuw een inzamelingsactie voor kansarme gezinnen. Naar aanleiding van het einde van het schooljaar zal het om een inzameling van schoolmateriaal gaan. Vrouw en Maatschappij wil zo haar steentje bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede. Schoolmateriaal betekent immers vaak een te grote hap uit het gezinsbudget bij het begin van het schooljaar. Terwijl andere kinderen met een nieuwe goed gevulde boekentas naar school trekken, is dat voor kinderen uit kansarme gezinnen niet het geval. Voor de inzamelactie kan iedereen nog bruikbaar schoolmateriaal binnen brengen. Het gaat dan om bijvoorbeeld herbruikbare boekentassen, rugzakken, pennenzakken, turn- en zwemzakjes, mappen, schrijfblokken, setjes kleurpotloden en stiften, slijpers, verfborstels, perforators, gradenbogen, enzovoort. Vrouw & Maatschappij schenkt alles aan Kinderfonds De Tondeldoos. Die zal het schoolmateriaal verdelen tussen de kansarme gezinnen die deze organisatie ondersteunt. De inzameling zal plaatsvinden op 6 juli, tussen 10 uur en 12 uur, in de loods van De Tondeldoos, aan de Briel 17 in Baasrode.