Vroegere oorlogsbunker Bastion Vijf moet culturele site worden: “Verbouwingswerken gestart, giften zijn welkom” Nele Dooms

15 juli 2020

15u00 5 Dendermonde In het historische Bastion Vijf, aan de Leopoldlaan in Dendermonde, zijn de verbouwingswerken gestart om er een culturele site van te maken. Stuwende kracht achter het project, met steun van de stad, is vzw City Sounds. “Maar om het project tot een goed einde te brengen, is nog extra geld nodig. Schenkingen zijn welkom”, klinkt het.

De vzw City Sounds, bekend van onder andere het foodtruckfestival ‘Boef’ op het Heldenplein en de Zomerbar in de Jardin aan Huis Van Winckel, krijgt de kans om twee tubes van de vroegere oorlogsbunker Bastion Vijf, aan de Leopoldlaan in Dendermonde, een nieuw leven te geven. De stad was al lang op zoek naar een herbestemming voor deze historische locatie, waar in dezelfde omgeving ook de Honky Tonk Jazzclub, het Jazzcentrum Vlaanderen en fuifzaal Zeb hun thuis hebben. Het complex een nieuwe invulling geven, moet het behoeden van verder verval.

Culturele site

City Sounds zal Bastion Vijf opwaarderen tot culturele site. “We mikken op een leuke ontmoetingsruimte, met plaats voor concerten en andere culturele activiteiten in dit historisch pand”, zegt Tim De Vogel van de vzw. “Tegelijk is er aandacht voor de bijzondere erfgoedwaarde van dit gebouw. Daarom zal het gebouw deels in zijn oorspronkelijke toestand worden hersteld.”

De verbouwingswerken zijn zopas gestart en City Sounds vzw hoopt tegen eind dit jaar de deuren van Bastion Vijf te kunnen openen. Voor het project kijkt de vzw aan tegen een totale investering van zo’n 300.000 euro. Om dit te bekostigen, doet City Sounds een beroep op eigen middelen, een infrastructuursubsidie van het Dendermondse stadsbestuur en een Vlaamse erfgoedlening.

Oproep naar giften

“Om onze eigen middelen te verstevigen, doen we een oproep naar giften”, zegt Diederik Vermeir van City Sounds. “We dienden ons project in bij de Koning Boudewijnstichting en het werd daar goedgekeurd. Dat betekent dat we ook via daar financiële steun kunnen krijgen. Daarom willen we het brede publiek oproepen om een gift aan deze stichting over te maken. Via een projectrekening komt dit dan bij ons terecht. Schenkingen worden zo fiscaal aftrekbaar zijn. Giften vanaf 40 euro die via de stichting worden overgemaakt, geven aanleiding tot een belastingvermindering via een fiscaal attest. Naar aanleiding van de coronacrisis kondigde de federale regering trouwens aan dat de fiscale aftrek wordt verhoogd naar 60 procent van het geschonken bedrag in 2020.”

In de ene tube van Bastion Vijf komen een bar en een ontmoetingsruimte. De andere wordt een concertzaal. City Sounds zal met een aanbod mikken op twintigers, dertigers en veertigers. Alle informatie over de verbouwingen en nieuwe toekomst voor Bastion Vijf is terug te vinden op www.bastionvijf.be.