Vroegere decoratiezaak krijgt nieuw leven als babyspeciaalzaak Mimi Baby Nele Dooms

14 januari 2020

15u09 4 Dendermonde Dendermonde is een babyspeciaalzaak rijker. In het pand van een vroegere decoratiezaak aan de Heirbaan in Sint-Gillis heeft Elke Heirman (31) een vestiging van Mimi Baby geopend. Geïnteresseerden kunnen er terecht voor geboortelijsten, maar ook geboortekaartjes en doopsuiker. “Van dertien in een dozijn moeten we hier niet weten, wel van originele baby- en kinderspullen”, zegt Elke.

De babyzaak Mimi Baby in Sint-Gillis-Dendermonde is ondertussen de tiende vestiging van zijn soort in Vlaanderen. “Opgestart in Brugge kent deze zaak een snelle groei”, zegt Elke Heirman. “Overal openen nieuwe filialen de deuren. Ik ben blij dat ik de schouders onder de Dendermondse vestiging mag zetten. Ik werkte tot voor kort in een labo, nadat ik bio had gestudeerd. Maar ik wilde wel eens iets anders doen. Toen ik op Instagram plots iets van Mimi Baby zag passeren, leek me dat wel iets. Als kersverse mama van een zoontje van zeven maanden ben ik ondertussen ervaringsdeskundige en ik droomde er altijd al van een eigen zaak te hebben en op eigen benen te staan.”

Veel belangstelling

Een kennismakingsgesprek verliep vlot en Heirman kon prompt starten met de uitbouw van haar zaak. Daarvoor palmt ze de vroegere decoratiezaak, vlakbij Carrefour, aan de Heirbaan in. Sinds het openingsweekend een paar weken geleden, is duidelijk dat de belangstelling groot is. “In Dendermonde is er dan ook haast geen aanbod op dit vlak”, zegt Heirman. “Er komen heel veel positieve reacties. Aanstaande ouders kunnen kiezen uit spullen van 120 verschillende merken om een geboortelijst samen te stellen. In de showroom kunnen ze terecht om alles in levende lijve te zien en te ontdekken. Dat is leuker dan louter baseren op een webshop.”

Mimi Baby biedt baby-uitzet, kledij, speelgoed en knuffels en verzorgingsproducten. “Voor al die spullen kiezen we voor originaliteit”, zegt Elke. “Hier vind je leuke dingen die je elders niet tegenkomt, van heel klassiek tot trendy en hip. Maar ook het gevarieerd prijzengamma zorgt ervoor dat iedereen hier wel iets naar zijn gading vindt.”

Mimi Baby is open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 17 uur, of op afspraak. Info: elke@mimibabydendermonde.be.