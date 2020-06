VROEGER EN NU: Veel volk, weinig auto’s in Emanuel Hielstraat Nele Dooms

10 juni 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks 'vroeger en nu' vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Emanuel Hielstraat.

Kaatsen midden op straat, je zal het tegenwoordig zo rap niet meer tegenkomen. Maar in de Emanuel Hielstraat in Sint-Gillis-Dendermonde gebeurde het in vervlogen jaren meermaals. Het bracht veel volk op straat ook. Wagens zijn niet te bespeuren, op één geparkeerd exemplaar na. Dan toont een beeld van nu iets helemaal anders. Alleen al de rij geparkeerde wagens zorgt voor een totaal ander beeld. De huizenrij is ondertussen ook zodanig volgebouwd dat de viaduct van Sint-Gillis en de watertoren, op de oude foto helemaal in de achtergrond te bespeuren, niet meer zichtbaar zijn.