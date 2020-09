VROEGER EN NU: van LeopoldII-laan naar Leopoldlaan Nele Dooms

02 september 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Leopoldlaan.

Wie naar de gebouwen aan de Leopoldlaan, zo vlak voor de rotonde met de Brusselsestraat, kijkt, kan haast denken dat de tijd is blijven stilstaan. Trapgeveltjes typeren nog altijd het zicht, naast een gigantisch flatgebouw. De rijbaan zelf ziet er de jongste tijd wel aantrekkelijker uit, met onder andere een bredere middenberm. In het kader van een plantactie zorgde het stadsbestuur er enkele jaren geleden voor dat er duizenden bloembollen van voorjaarsbloeiers in de grond werden gestopt. Dat zorgt elk voorjaar voor een kleurrijk spektakel van gele narcissen. Op de oude foto heette de straat overigens nog LeopoldII-laan, maar die straatnaam liet het stadsbestuur recent wijzigen in Leopoldlaan. De naamswijziging moet de verwijzing naar Koning Leopold II weren, die voor mistoestanden in Congo zorgde.