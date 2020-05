VROEGER EN NU: Van Langenhovestraat totaal veranderd Nele Dooms

27 mei 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks 'vroeger en nu' vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde.

De Van Langenhovestraat in Sint-Gillis is tegenwoordig één van de drukste straten in Dendermonde. Voor veel bestuurders is het er wringen tussen parkeerstroken en tegenliggers, fietsers klagen regelmatig dat het allesbehalve een pretje is om hier te rijden. Eén ding is zeker: de straat is in niets meer te herkennen in de weg die het decennia geleden was. Op het zicht op de grote kerktoren van Sint-Gillis na dan.

De Van Langenhovestraat was een smalle weg in kasseien en wagens waren er niet te bespeuren. Bewoners ontmoetten er elkaar op straat. Aan de linkerzijde heeft op het terrein op de hoek met de Weggevoerdenstraat het Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk enkele jaren geleden een nieuw complex opgetrokken. Alle begeleidingsdiensten van het CAW zijn er gecentraliseerd en er staan ook zestien studio’s voor thuislozen.