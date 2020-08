VROEGER EN NU: van kasseibaan naar belangrijke ontsluitingsweg van station Nele Dooms

19 augustus 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op wat vroeger de "Brusselschestraat Doorsteek" heette, nu Stationsstraat.

Een reeks witte huisjes, spelende kinderen, een eenzame fietser en een weg geplaveid met kasseien. Het is duidelijk dat het verkeer in de vroegere Doorsteek Brusselschestraat in Dendermonde niet veel voorstelde. Daar is in de loop der tijd duidelijk verandering in gekomen, toen de straat een belangrijke functie kreeg als ontsluiting van het station. Daardoor is ook de busbaan voor een vlotte doorgang van het openbaar vervoer te herkennen op het hedendaags wegdek in asfalt. De Stationsstraat lijkt in niets meer op wat het vroeger was. Alleen aan de overkant van de rotonde zijn nog wat gebouwen te herkennen, al kregen ze in de loop der jaren wel een andere bestemming.