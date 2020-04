VROEGER EN NU: toen Gedempte Dender nog gewoon Dender was Nele Dooms

29 april 2020

17u24 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks “vroeger en nu” vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Gedempte Dender. Wat vroeger nog gewoon een rivier was, is nu al jaren een grijs parkeerterrein.

De Bogaerdbrug in hartje stad is nu een imposante stalen constructie, opgebouwd als een kunstwerk. Decennia geleden, toen de Dender nog gewoon Dender was, zag diezelfde brug er heel wat eenvoudiger uit. Het brugje verloor eind jaren zeventig ook haar functie toen de Dender aan de rand van de stad gedempt werd. Er was op dat moment een nieuwe Dendermonding gerealiseerd in de Sint-Onolfspolder, nadat het Dendertracé was rechtgetrokken tegen overstromingen. Zo mondde de oude Dender in het stadscentrum niet langer uit in de Schelde. Het werd een grijze parkeervlakte. Over afzienbare tijd zal de site er echter alweer anders uitzien. Het stadsbestuur doopte het terrein recent om tot “Groene Dender” en wil er een aantrekkelijk park van maken.