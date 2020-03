VROEGER EN NU: stationsomgeving op gebouw na haast niet meer te herkennen Nele Dooms

25 maart 2020

14u07 0 Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks “vroeger en nu” vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de stationsomgeving van Dendermonde. Wat vroeger een sobere en eerder verlaten site rond het stationsgebouw was, oogt nu veel drukker.

Het stationsgebouw in Dendermonde mag dan wel nog altijd hetzelfde zijn en het uitzicht van de buurt bepalen, de omgeving is tegenwoordig in bijna niets meer te herkennen met vroeger. In de verte is op het beeld uit vervlogen jaren de viaduct en de watertoren te ontwaren. Voor het stationsgebouw kunnen voertuigen parkeren, maar veel zijn het er niet. Het is een hemelsbreed verschil met de overvolle parking vlakbij het stationsgebouw die de site tegenwoordig kent. En waar voorheen bomen stonden, is nu onder andere een fietsenparking voorzien. Het plein voor het stationsgebouw ziet er ook helemaal anders uit. Voor het stationsgebouw staan kleurrijke zuilen van de NMBS, er zijn verhoogde voetgangerszones voorzien, oversteekplaatsen en rijbanen voor wagens.

Hoe lang dit beeld nog bewaard blijft, is overigens de vraag. Stadsbestuur en NMBS hebben een Masterplan voor de stationsomgeving uitgewerkt die de buurt moet opwaarderen. Daarin is onder andere ook bijkomend groen, met een park, voorzien.