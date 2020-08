VROEGER EN NU: het Heldenplein Nele Dooms

26 augustus 2020

17u22 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks “vroeger en nu” vergelijken we oude met hedendaagse foto’s. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op het Heldenplein.

De grote Sint-Egidiuskerk Sint-Gillis-Binnen binnen bepaalt sinds mensenheugenis het zicht aan het Heldenplein, in de Brusselsestraat in Dendermonde en dat doet ze nu nog steeds. En ook het oorlogsmonument op het plein is op de oude foto te ontwaren. Maar voor de rest ging het Heldenplein in de loop der jaren toch een gedaanteverwisseling. Van de oude kanonnen is al lang geen sprake meer. Bomen werden vervangen door een haag van struiken. En door een recente heraanleg kreeg het plein kleurrijk zitmeubilair. Daardoor werd het de jongste tijd een heel aangename plek om te vertoeven, midden het stadscentrum.