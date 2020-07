VROEGER EN NU: Grote Markt zonder kiosk, maar met palmboom Nele Dooms

08 juli 2020

Het Vleeshuismuseum met typisch torentje is ook op de oude foto nog altijd goed te herkennen. De meeste van de overige panden rond het plein zagen er decennia geleden wel een pak bescheidener uit. Typisch zijn de Franse namen die handelszaken toen droegen. Dan klinken de namen van cafés tegenwoordig veel Vlaamser. Dat de Grote Markt autovrij was, was in vervlogen tijden blijkbaar ook al het geval. Kinderen speelden er onbezorgd op het plein, iets wat nu ook regelmatig durft voorvallen als ouders gezellig in één van de cafés iets drinken. Typisch voor die oude Grote Markt was de vaste kiosk, waarop onder andere muziekmaatschappijen van zich lieten horen. Die kiosk werd lang geleden al afgebroken. Bij de heraanleg van de Grote Markt begin jaren 2000 verscheen wel een ander kunstwerk op het plein. De bewuste “Palmboom” zorgde voor heel wat controverse en gaat nu nog regelmatig over de tongen. De meningen over het werk blijven verdeeld...