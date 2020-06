VROEGER EN NU: Geen frisse duik meer in Oude Vest Nele Dooms

24 juni 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Oude Vest.

Het zou deugd doen met de zomerse temperaturen deze week: een frisse duik in het water. Vroeger kon het in de Oude Vest, die toen een open water was. Spijtig genoeg werd het water op den duur een stinkende open riool, omdat het afval van de mensen er in terecht kwam. De stad besloot in de jaren vijftig de gracht dicht te smijten en in de plaats kwam de brede weg die we nu kennen. Al lijkt ondertussen ook dat beeld geen lang leven meer beschoren. Het Dendermondse stadsbestuur werkt aan een plan om de Oude Vest een complete make-over te geven. Daar zou ook water opnieuw een rol in spelen, mogelijks met waterpartijen in het straatbeeld.