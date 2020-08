VROEGER EN NU: Gedaanteverwisseling voor Potiaulaan Nele Dooms

05 augustus 2020

18u12 1

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Burgemeester Potiaulaan in hartje Sint-Gillis-Dendermonde

Het Oorlogsmonument in het midden op de kop van de Burgemeester Potiaulaan, dat stond er in vervlogen jaren ook al. Maar buiten deze vaste waarde, ziet de straat er tegenwoordig wel helemaal anders uit. Kasseien hebben plaats gemaakt voor asfalt. Eén enkele wagen werden er uiteindelijk veel meer. En ook de middenbermen kregen een andere uitzicht.

Kledingzaak Wolfkens was vroeger een begrip tot ver buiten Dendermonde. Maar ook deze winkel hield al lange tijd geleden op te bestaan. In het pand is nu kapsalon Bobhead gevestigd, ook wel met bekendheid tot ver buiten de stad.