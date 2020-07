VROEGER EN NU: Gedaanteverwisseling voor Bogaerdbrug Nele Dooms

15 juli 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks 'vroeger en nu' vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Bogaerdbrug in hartje Dendermonde.

De nieuwe Bogaerdbrug, tussen de Gedempte en de nog open Dender in de Dendermondse binnenstad, dateert uit 2014. Ze werd ontworpen naar een kopie van de Vlasmarktbrug, met typerende ijzeren constructie in driehoekvorm die boven de brug uittorent. De vernieuwing van de Bogaerdbrug duurde net geen twee jaar. De bestaande Bogaerddam werd toen helemaal verwijderd en vervangen door een nieuwe brug. Ook de Dender werd op dat ogenblik opnieuw wat verder doorgetrokken, zodat er sinds dan weer water onder de Bogaerdbrug doorstroomt.

Ook onder de vroegere Bogaerdbrug van decennia geleden stroomde water, want de Dender was toen nog niet gedempt. De brug op de oude foto werd eind jaren tachtig gesloopt en kort daarna werd een dam aan de Gedempte Dender opgetrokken. Ondertussen bestaan al jaren plannen om het water van de Dender weer te laten stromen tot de Schelde. De nieuwe Bogaerdbrug werd ook in het kader van dat project ‘De Dender loopt’ verwezenlijkt. Een beeld met herstel van de hele waterpartij zal echter nog wel een tijd op zich laten wachten. Waterwegen en Zeekanaal liet recent de stad weten daar momenteel geen budget voor beschikbaar te hebben.