VROEGER EN NU: de blokken van Amelinckx Nele Dooms

12 augustus 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de "blokken van Amelinckx", zoals ze in de volksmond heten.

Het is een uniek zicht dat de oude foto biedt. In plaats van de De Bruynkaai met geparkeerde wagens, stroomde er toen nog water van de Dender naar de Schelde en is ook de waterkeringsmuur nog in beeld. Het appartementsgebouw is nog in aanbouw. We zijn jaren zeventig. Het complex was toen het grootste project ooit in Dendermonde gebouwd.

Een ‘monnik’, een spits piramidetorentje aan de rand van De Bruynkaai, is het enige wat momenteel nog zichtbaar rest van het waterkeringssysteem en beer aan de vroegere monding van de oude Dender in de Schelde. Vorig jaar vond nog archeologisch onderzoek met hoogtechnologische apparatuur plaats op de De Bruynkaai om die vroegere “beer” te vinden. Die maakt immers deel uit van de vroegere vestinggordel rond Dendermonde, die de stad in ere wil herstellen.