VROEGER EN NU: auto’s verbannen op Grote Markt Nele Dooms

15 april 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Grote Markt. De auto's die het plein vroeger inpalmden, zijn al lang verdwenen.

Een autovrije Grote Markt met een wegdek dat een waaier in kleurschakeringen vertoont. Dat is het hedendaags zicht van hartje Dendermonde. Dat het plein decennia geleden wel vol auto’s stond, is zowat de grootste verandering doorheen de jaren. De Grote Markt is beschermd dorpsgezicht, zodat ook de gevels van omliggende gebouwen altijd behouden blijven.

Dat er geen wagens meer mogen parkeren op de Grote Markt, kwam er niet zonder slag of stoot. Het Dendermondse stadsbestuur nam die beslissing van een parkeerverbod begin jaren 2000 naar aanleiding van een geplande heraanleg van het marktplein. Het zorgde voor heel wat commotie in de stad, met petities en protest. Maar het bestuur hield voet bij stuk en eens de heraanleg in 2004 achter de rug waren wagens niet meer welkom op de Grote Markt.