Vrijwilligers zorgen voor kaftactie schoolboeken Nele Dooms

25 augustus 2019

12u30 0

Wie niet graag zelf zijn nieuwe schoolboeken kaft, kan ook bij de start van dit nieuwe schooljaar die klus aan anderen overlaten. Vrijwilligers zorgen in de Dendermondse bibliotheek voor een gratis kaftactie. Er is daarbij zelfs leuk kaftpapier voorhanden, maar wie wil mag ook zijn eigen papier meebrengen. De kaftactie vindt plaats op maandag 2 september, van 15 tot 18 uur, en op dinsdag 3 september, van 15 tot 18 uur. Jongeren kunnen terecht in de bib, aan de Kerkstraat in Dendermonde.