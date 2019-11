Vrijwilligers verzamelen meer dan 30.000 euro voor Kom op tegen Kanker tijdens Plantjesweekend Nele Dooms

05 november 2019

15u41 0

Het Plantjesweekend in Dendermonde, waarbij tientallen vrijwilligers de baan op trekken om bloemetjes te verkopen ten voordele van Kom op tegen Kanker is in de Ros Beiaardstad een topeditie geworden. Dendermonde haalde met het initiatief liefst 32.200 euro bij elkaar. “We zijn erg blij dat elke keer opnieuw voor elk Plantjesweekend tal van Dendermondse vrijwilligers zich engageren om azalea’s te verkopen aan de supermarkten of van deur tot deur”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “En met succes. Dendermonde eindigde op de derde plaats met beste verkoop van alle Vlaamse gemeenten. Enkel Gent en Aalst verkochten nog meer.” In Dendermonde werden 4.600 plantjes aan de man gebracht. De opbrengst gaat naar zorgprojecten voor mensen met kanker.

