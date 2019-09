Vrijwilligers verlossen scholieren van lastig klusje en helpen boeken kaften in de bib Nele Dooms

03 september 2019

Bij de start van dit nieuwe schooljaar, krijgt ook de Dendermondse bibliotheek weer tientalen scholieren over de vloer. Leesboeken ontlenen was maandag en dinsdag niet meteen hun doel, wel hun nieuwe schoolboeken laten kaften. Verschillende vrijwilligers en bibliotheekpersoneel maakten tijd tussen de boekenrekken om boeken van een leuk papiertje te voorzien. Het is ondertussen al enkele jaren traditie dat scholieren op deze dienstverlening kunnen rekenen. Velen hebben de eerste schooldagen de weg naar de bib dan ook gevonden. Tientallen schoolagenda’s, wiskundeboeken, taalschriften, enzovoort passeerden er dan ook massaal de revue. “Blij dat we zelf dit lastig klusje niet moeten klaren en er is bovendien nog leuk kaftpapier voor handen ook”, klinkt het unaniem bij de jongeren.