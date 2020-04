Vrijwilligers Rode Kruis krijgen paaseitjes Koen Baten

11 april 2020

15u02 0 Dendermonde Het college van burgemeester en schepenen heeft dit weekend alle vrijwilligers van het Rode Kruis bedankt voor alles wat ze de afgelopen weken al gedaan hebben. Sinds de start van de maatregelen in maart zijn 23 vrijwilligers al heel wat uren in de weer geweest.

Maar liefst 380 manuren, dat hebben alle vrijwilligers samen er al opzitten sinds de coronacrisis in het land is. Aan de huisartsenwachtpost Vehamed zetten ze zich dagelijks in om iedereen te helpen die het nodig heeft. De ambulance rijdt ook sindsdien regelmatig uit.

Al deze acties gaven de doorslag voor de gemeente om hen een hart onder de riem te steken en hen uitvoerig te bedanken. Ze kregen ook paaseitjes overhandigd.