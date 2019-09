Vrijwilligers Natuurpunt willen oeverzwaluw thuis in Vlassenbroek geven Nele Dooms

27 september 2019

17u02 6 Dendermonde Als het van vrijwilligers van Natuurpunt ‘s Heerenbosch afhangt, dan komt de oeverzwaluw naar Vlassenbroek. Een project daarvoor is opgestart. Tegen eind volgend jaar zou een oeverzwaluwwand een feit moeten zijn.

Inspiratie halen de natuurliefhebbers van de Vogelwerkgroep in Nederland, waar in het natuurgebied Nationaal Park De Biesbosch in een zwaluwwand een honderdtal paartjes oeverzwaluwen broeden. Dat willen ze ook in hun eigen werkingsgebied realiseren. “Vlassenbroek is de ideale locatie, omdat oeverzwaluwen van open terrein met zoet water houden”, zegt Geert Aerts. “Door de transformatie die Vlassenbroek nu ondergaat met de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied, is het terrein daar geschikt.”

De Vogelwerkgroep nam contact op met het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg om een broedplaats voor oeverzwaluwen aan te leggen in het overstromingsgebied. Een oeverzwaluwwand moet meteen ook de biodiversiteit in het gebied ten goede komen. Alle betrokken partners hebben ondertussen een akkoord en tegen eind 2020 zou de wand van een slordige twintig meter lang een feit moeten zijn. De wand zal goed zichtbaar voor het grote publiek zijn, maar wel niet toegankelijk om de vogels in de broedperiode niet te storen. De oeverzwaluwwand zal in de buurt van de compartimenteringsdijk komen, vlakbij een waterpartij.