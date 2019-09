Vrijwilligers maken stad proper tijdens World Cleanup Day Nele Dooms

22 september 2019

12u02 13 Dendermonde Een veertigtal vrijwilligers trok, naar aanleiding van World Cleanup Day, in Dendermonde op pad om zwerfvuil te ruimen. Daarmee maakten ze deel uit van een groep van duizenden Belgen die hun steentje bijdragen voor het milieu en wereldwijd zelfs miljoenen anderen. De World Cleanup Day is dan ook een wereldwijd initiatief, van Fiji tot Hawaï, waarbij mensen zwerfvuil opruimen.

“Vorig jaar deden wereldwijd bijna 18 miljoen mensen in 157 landen mee met de grootste zwerfvuilophaling in één dag”, zeggen Joris Hermans en Ilse De Cock van Junior Chamber International (JCI) Dendermonde, dat in de Ros Beiaardstad haar schouders onder het initiatief zet. “Vrijwilligers verzamelden toen wereldwijd minstens 88.500 ton afval in. In ons land deden vorig jaar zo’n 30.000 mensen mee, goed voor 7.252 zakken of 435 kubieke meter zwerfvuil. Dit jaar zijn het er nog meer en we zijn blij daar deel van te mogen uitmaken. Samen ruimen we hier Dendermonde op. We maken een wandeling door de stad en halen ondertussen al het afval dat rondslingert weg. Niet alleen ligt de stad er zo weer properder bij, maar we willen de actie ook aangrijpen als sensibilisering, om mensen de ogen te openen voor de problematiek van sluikstorten.”

Grasmachine en kinderzitje

Voor alle helpers zorgde het stadsbestuur voor zwerfvuilgrijpers en -zakken. “In totaal telden we 42 deelnemers”, zegt De Cock. “Zij zamelden 43 vuilzakken bij elkaar, een grasmachine en een kinderzitje. Heel leuk is vast te stellen dat het aantal individuele deelnemers stijgt. Steeds meer mensen kennen het event en verspreiden het in hun kennissenkring. We mogen echt van een succes spreken.”