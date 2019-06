Vrijwilligers gezocht voor plantjesweekend tegen kanker Nele Dooms

27 juni 2019

16u03

De stad Dendermonde wil na de zomer opnieuw deelnemen aan het Plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen Kanker. Tijdens het derde weekend van september zullen al voor de 25ste keer duizenden azalea’s verkocht worden aan mensen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Om in Dendermonde zoveel mogelijk plantjes te verkopen op 13, 14 en 15 september zijn extra helpende handen nodig. Tijdens de vorige campagne werden in Dendermonde maar liefst 4.600 azalea’s verkocht voor het goede doel. Bedoeling is om dit jaar nog beter te doen. Wie interesse heeft om mee te werken, kan zich aanmelden via welzijnengezondheid@dendermonde.be of 052/37.85.37.