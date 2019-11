Vrijwilligers enthousiast aan het breien voor Rosse Buurten Nele Dooms

12 november 2019

Bewoners van de wijk Donkstraat-Vlotgraslaan uit Dendermonde slaan enthousiast aan het breien. Dat doen ze voor de Rosse Buurten-parade die exact één maand voor de Ros Beiaardommegang in 2020 zal plaatsvinden. Door het enthousiasme van de vrijwilligers wordt het wekelijks erg druk in café Polderzicht in de Bijlokestraat en lokaal dienstencentrum Zilverpand aan de Nieuwburcht. Rosse Buurten is een folkloristische optocht vanuit de verschillende deelgemeenten en wijken als ode aan het Ros Beiaard. Ook de Donckwijk laat zich niet onbetuigd. “Wij gaan meedoen aan de Rosse Buurten-stoet met een volledig nieuw Peird. Dat zal helemaal uit brei- en haakwerk bestaan”, klinkt het. “Om die uitdaging klaar te krijgen, zijn veel helpende handen nodig. Iedereen die wil helpen breien of haken, kan elke dinsdag de priemen kruisen. Dan komen we telkens samen.” In het lokaal dienstencentrum Zilverpand gebeurt dat telkens van 14 tot 16 uur plaats, in café Polderzicht van 19 tot 21 uur. Om de uitdaging te doen slagen, zijn overigens ook restjes rode, witte en zwarte wol van harte welkom. De Rosse Buurten vindt plaats op zondag 26 april.