Vrij podium op school? Dan danst Tuur met zelfgemaakte reus Goliath Nele Dooms

21 februari 2020

16u00 0 Dendermonde Tuur De Bruycker (8) heeft zijn medeleerlingen op de gemeentelijke basisschool De Klinker in Schoonaarde meer dan verrast. Voor het vrij podium dat op de school plaatsvond, kwam hij aandraven met een zelfgemaakte Reus Goliath. En hij danste ermee als een volleerd reuzendrager. Dat kon op oorverdovend applaus rekenen.

Het vrij podium in basisschool De Klinker is jaarlijkse traditie. Normaal zou Tuur een dansje doen met zijn nichtje. Maar de jongen besloot met iets veel straffers voor de dag te komen. “Jaarlijks gaan we naar de reuzenommegang Katuit in Dendermonde, in augustus”, zegt hij. “Ik vind het fantastisch hoe de reuzen Mars, Indiaan en Goliath dan dansen. Goliath is mijn favoriet, want hij is de coolste. Ik moest dan ook niet lang nadenken om te beslissen dat ik hem zou nabouwen én ermee dansen.”

Tuur ging samen met papa aan de slag. Oefenen gebeurde eerst met een paspop waar mama’s trouwkleed op hing. Er werd stof gekocht, een hoofd gemaakt, voor attributen gezorgd... Het resultaat mocht gezien worden. Op de tonen van het reuzenlied kwam Tuur als Goliath de feestzaal van de school binnen. Het gebeuren zorgde voor heel wat ambiance. “Ik droom er ondertussen van om later pijnder te worden”, zegt de jongen. “Ik ben immers ook helemaal in de ban van het Ros Beiaard.”