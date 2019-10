Vriendenkring van oudgedienden brandweer viert feest Nele Dooms

13 oktober 2019

De Vriendenkring Oudgedienden Brandweer van Dendermonde heeft iets te vieren. De vereniging werd in oktober 1979 opgericht en bestaat dus dit jaar veertig jaar. “Een smaragden jubileum en dat laten we niet zomaar passeren”, zegt voorzitter ere-majoor Georges De Smet. Daarom kwamen de leden samen om te feesten. In de Ros Beiaardzaal van het stadhuis van Dendermonde vond een academische zitting plaats, gevolgd door een receptie. Ook burgemeester Piet Buyse was daarbij aanwezig. Leerlingen van de Stedelijke Academie van Muziek, Woord en Dans luisterden de viering op. Daarna trok het gezelschap naar de brandweerkazerne aan de Oude Vest. Iedereen schoof er de benen onder tafel voor een lekkere feestmaaltijd. “De initiatiefnemers van de vriendenkring indertijd waren ere-sergeant-majoor Pierre Waumans en ere-kapitein Joseph Tas”, weet De Smet. “De oud-brandweermannen en de weduwen konden vanaf dan aansluiten bij de vereniging en deelnemen aan tal van sociaal-culturele activiteiten. Het was van bij het begin een succes. Zo houden we de banden onderling aan, ook al zijn we geen brandweerman meer.”