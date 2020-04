Vrienden verrassen Pijnderdeken Gustaaf Mannaert en vrouw Christian voor gouden jubileum Nele Dooms

30 april 2020

15u23 2 Dendermonde Gustaaf Mannaert (72), deken van de Dendermondse Pijnders die het Ros Beiaard dragen, en zijn echtgenote Christian Dierick (69) kregen donderdag een leuke verrassing van hun buren. Een groot feest naar aanleiding van hun gouden jubileum zit er momenteel door de coronacrisis niet in, maar gelukwensen op een spandoek voor het balkon kon wel.

Gewapend met een frigobox met daarin champagne en fruitsap en een spandoek met gelukwensen trok een zestal vrienden van Gustaaf en Christian donderdagmiddag naar het appartement van het koppel op de hoek van de Noordlaan met de Kasteelstraat. Ze riepen er de jubilarissen op het balkon om hen te verrassen.

Op de trein

Gustaaf en Christian hadden twee jaar verkering voor ze in het huwelijksbootje stapten. “We leerden elkaar kennen op de trein”, vertelt Gustaaf. “Ik had er mijn vast plaatsje telkens ik op het einde van de week naar huis reed van mijn legerdienst. Maar op een zekere avond zat op die plek een stel meisjes, waaronder Christian. Ik ben er gewoon gaan bij zitten en we maakten kennis. Christian vergat ‘per ongeluk’ haar armband op de trein en ik nam die mee naar huis. We spraken af in de dansgelegenheid Zwamberhof om die terug te bezorgen. Voor een kusje mocht ze het juweel terug hebben, maar het zijn er veel meer geworden.”

Mannaert was op dat ogenblik al lid van de Dendermondse Pijnders. In 1975 droeg hij voor de eerste keer het Ros Beiaard door de straten. “De liefde voor dat paard, dat heb ik er altijd moeten bijnemen”, lacht Christian. “Het Ros Beiaard is altijd een stevige concurrent geweest. 2020 moest dan ook een knaljaar worden, met én een Ros Beiaardommegang én ons jubileum. Maar beide feesten zijn nu uitgesteld. Leuk vooruitzicht is wel dat ik op 30 mei 2021, de nieuwe datum voor de ommegang, 70 jaar wordt. Dat belooft een fantastische dag te worden.”