Vrienden maken droom van overleden amateurbrouwer en -kok Marc Verberckmoes waar: kookboek met tal van gerechten met bier Rebelle Nele Dooms

03 maart 2020

11u06 5 Dendermonde Een kookboek vol gerechten met Rebelle en andere bieren van amateurbrouwerij ‘t Kroontje uit Denderbelle. Daarmee maken Danny Van Hemelrijck, kok van eethuis Litus uit Dendermonde, en Dimitri Verbraekel, amateurbrouwer van ‘t Kroontje, de droom van hun overleden vriend Marc Verberckmoes waar. “We missen hem nog elke dag. Bieren en koken waren zijn passie. Met dit kookboek laten we hem nog wat voortleven”, klinkt het.

Het waren indertijd amateurbrouwers Marc Verberckmoes en Dimitri Verbraekel die in Denderbelle de brouwerij ‘t Kroontje weer nieuw leven inbliezen. Het was sinds 1937 dat daar nog bier gebrouwen werd, maar de amateurbrouwers gingen er volle moed én gepassioneerd tegenaan. Het was de start van een succesverhaal, met ondertussen een heel gamma aan bieren en speciaalbieren die ‘t Kroontje voortbrengt, met de Rebelle als absolute voltreffer. Dat Verberckmoes ziek werd, was een domper op de vreugde. “Kanker”, vertelt Verbraekel. “Marc was niet te redden. In juni 2018 stierf hij en moesten we jammer genoeg afscheid nemen. Dat deden velen met heel veel spijt in het hart, want Marc was geliefd.”

Marc kon alleszins bogen op een rijkgevuld leven waar de biercultuur en het zelf bier brouwen een belangrijk deel van uitmaakten. “Hij was enorm fier op wat we in de brouwerij verwezenlijkten”, weet Dimitri. “Eigenlijk leeft hij verder in elk flesje Rebelle dat gedronken wordt. Maar Marc had nog een andere passie: koken. We vonden dat we na zijn overlijden ook een droom op dat vlak nog moesten waarmaken.”

Danny van Hemelrijck, kok van eethuis Litus aan de Franz Courtensstraat in Dendermonde, besloot werk te maken van een kookboek. “Eigenlijk was Marc daar al aan bezig voor zijn overlijden”, vertelt hij. “Wij hadden elkaar leren kennen toen Marc bij ons in de Litus als klant kwam eten. We raakten aan de praat over zijn bieren en ik was één van de eersten om die in de zaak te beginnen verkopen. Dat heeft Marc altijd enorm gewaardeerd en we zijn vrienden geworden. Marc was een levensgenieter, een bon-vivant. Het klikte enorm. We startten ook kooklessen met recepten met Rebelle. Vandaar ontstond het idee om een kookboek te maken. Jammer genoeg kon Marc dat werk zelf niet afmaken en dus heb ik dat gedaan. Ik kreeg daarbij ook hulp van mijn zoon Nicolas.”

Het resultaat is een kookboek met meer dan honderd recepten, van aperitief en hapjes, over een heel reeks voor- en hoofdgerechten, tot dessert. “Want ja, er bestaat ook een likeurbier bij ‘t Kroontje”, zegt Van Hemelrijck. “Belangrijk is te weten dat het allemaal heel laagdrempelige gerechten zijn, zodat werkelijk iedereen ze kan maken. Koken met Rebelle moet voor iedereen mogelijk zijn, dat was het uitgangspunt. Mijn persoonlijke favoriet is de tournedos met Rebelle-pastei, een variant op tournedos Rossini. Maar ook het recept van de bierkroketjes, die ze overigens in ‘t Kroontje bij degustaties serveren, is in het kookboek opgenomen.”

Het kookboek “Koken met Rebelle” is te verkrijgen bij eethuis Litus en brouwerij ‘t Kroontje. Het kost twintig euro. Info: brouwerijtkroontje@gmail.com.