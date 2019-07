Vrienden lanceren Heems gin: “Krachtig en vurig, maar zacht van inborst, net als Ros Beiaard zelf” Nele Dooms

04 juli 2019

16u15 4 Dendermonde Dendermonde is een nieuw streekproduct rijk. Vrienden Dries Dauwe en Toon Pauwels lanceren hun gin ‘Heems’. In aanloop naar de Ros Beiaardommegang in 2020, moet de drank elke Dendermondenaar weten te bekoren. De gin is kruidig, maar tegelijk fruitig. “Krachtig en vurig, maar zacht van inborst, net als het Ros Beiaard en de Dendermondenaren zelf”, klinkt het.

Dat Toon Pauwels en Dries Dauwe elkaar zouden vinden in een creatief project kan geen toeval zijn. Pauwels richtte een paar jaar geleden Goliart op om zijn liefde voor Dendermonde vorm te geven en verkoopt er foto’s, eyecandy en citymarketing van de stad. Dries bedacht The Lab Brewer, een zelf ontworpen toestel om gins op smaak te brengen. “En laat mij nu net altijd op zoek zijn naar dat ene, unieke en toffe nieuwe lokale product”, vertelt Toon. “Met Dries was het idee snel gevonden om samen een gin te maken om er de Dendermondenaren van te laten genieten.”

Magisch rood

Voor de smaak kozen de vrienden een balans tussen fruitig en kruidig. “Onder andere oranjebloesem, vanille en hibiscus zorgen voor de florale accenten. De hibiscus zorgt zelfs voor pure magie: wie tonic aan de gin toevoegt, ziet hem mooi rood worden. Ideaal voor Dendermonde met wit-rood als stadskleuren”, zegt Dries. “Druppel voor druppel kreeg deze gin zijn smaak. Kaneel, koriander en timutpepertjes geven dan weer de kruidige smaak aan de drank. Krachtig dus, maar zacht van inborst. En is dat niet net waarom ook ons Ros Beiaard zo geliefd is?”

Dendermonde is zo een nieuwe streekproduct rijden. “Alles aan deze gin is puur lokaal”, zegt Toon. “Als sierdop is een paardenhoofd ontworpen door Dendermondenaar Gert Peleman. De kop kan daarna als decoratie gebruikt worden. Het etiket van de fles komt dan weer van Hans De Backer van Drukdoenerij.be. De barcode heeft zelfs de vorm van het Dendermondse stadhuis. En de naam ‘Heems’, niet te verwarren met het gelijknamige pop-up restaurant op de Grote Markt vorig zomer, is geïnspireerd op de Vier Heemskinderen die elke tien jaar op de rug van het Ros Beiaard door de stad mogen rijden. Het voordeel aan deze gin is dat je alvast niet telkens tien jaar moet wachten om hem van stal te halen.”

Het officiële lanceringsmoment van de Heems gin is voorzien aanstaande maandag 8 juli. Tussen 19 en 21 uur kan iedereen in café In De Poepekas, aan de Dijkstraat in hartje stad, terecht om te proeven. “Serveren doe je best in een groot bolvormig glas met veel ijs”, zeggen Toon en Dries. “Voeg 5 centiliter Heems gin toe en leng aan met minimum 10 centiliter Thomas Henry tonic water. De magie van de kleuren is meteen te merken. Wat verse frambozen of limoen maken het helemaal af. Schol!”