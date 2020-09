Vrienden en familie leggen bloemen neer op plaats waar Dylan Beeckman (27) overleed: “Gestorven tijdens uitoefenen van zijn passie” Koen Baten

17u18 5 Dendermonde/Lede De 27-jarige Dylan Beeckman uit Oordegem kwam gisterenavond iets voor 20 uur ‘s avonds om het leven bij een tragisch ongeval op de Langestraat in Schoonaarde. Hij ging met zijn motor van de weg af, raakte en paaltje en kwam daarna tegen een elektriciteitspaal terecht. De jongeman was op slag dood. Vrienden en familie kwamen op de plaats van het ongeval bloemen en knuffels neerleggen. “Dylan was een crème van een jongen”, vertelt een van zijn vrienden.

De jonge motorrijder was op weg naar enkele vrienden in de Langestraat om hen te gaan bezoeken toen het plots mis liep. Hoe het komt dat hij van de weg af ging en de grasberm in reed zal allicht nooit echt duidelijk worden. De klap was bijzonder hevig en Dylan overleed ter plaatse. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de Langestraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Zijn motor werd tientallen meters weggeslingerd na de klap in de gracht.

Bij het ongeval was geen tweede voertuig betrokken, maar mogelijks reed de jonge motorrijder wel te hard. Heel wat vrienden en familie kwamen vandaag bloemen of iets anders neerleggen op de plaats van het ongeval. Een jeugdvriend, die Dylan al kent sinds het middelbaar, kwam een knuffel afleggen en was bijzonder aangeslagen. “Het was zijn passie om met de motor te rijden”, klinkt het. “Alles op twee wielen had hij bijzonder graag en was hij enorm behendig mee. Het is raar om hier te staan op deze plek en dat we hem moeten afgeven op deze manier.”

Dylan was volgens de vriend iemand die ten volle leefde en genoot van het leven. Hij was bijzonder graag gezien overal. Iedereen reageert bijzonder aangeslagen op het ongeval. “We hadden nog regelmatig contact met elkaar en dat was altijd erg leuk", vult zijn vriend aan. “Het is al de tweede persoon die ik dit jaar moet afgeven en dat doet pijn. Een kleine troost voor mij is dat Dylan overleden is toen hij zijn allergrootste passie beleefde en dat was het motorrijden.”

De jonge twintiger was ook erg sportief. Hij werkte bij S-bikes in Geraardsbergen en kon zelf ook fietsen. Volgend jaar wilde hij opnieuw beginnen wielrennen, maar daar komt nu abrupt een einde aan. Op de plaats van het ongeval werd ook een wielershirt opgehangen en een ketting van een motor.