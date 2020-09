Vrienden en familie houden serene pakkende wake voor overleden Dylan (27) Koen Baten

08 september 2020

20u00 30 Dendermonde/Lede Een tiental vrienden en familieleden van Dylan Beeckman (27) verzamelden deze avond in de Langestraat in Schoonaarde om een wake voor de twintiger te houden. De jongeman kwam er om het leven bij een tragisch verkeersongeval met zijn motor. Er werden kaarsen neer gezet op de plaats van het ongeval en ook een kruis om Dylan te herdenken.



Het tragische ongeval gebeurde zondagavond iets voor 20.00 uur. Dylan was er op weg naar enkele vrienden om hen te bezoeken toen hij plots afweek van de rijbaan en in de gracht terecht kwam met zijn motor. Voor de twintiger uit Lede kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Een dag later werden er al bloemen en attributen neergelegd voor Dylan. Vandaag hielden een pak vrienden en ook zijn familieleden een wake op de plaats van het ongeval.

Er werden nog enkele zaken opgehangen en kaarsjes aangestoken rond de plaats van het ongeval. Een van zijn vrienden kwam ook op een motor afgereden waar Dylan mee reed.

Het was een pakkend afscheid ter plaatse. Dylan was heel geliefd bij zijn vrienden en familie en iedereen vond hem een crème van een gast. De begrafenis vind dit weekend plaats in Aalst in het crematorium.