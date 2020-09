Vrachtwagenchauffeur valt stil tijdens avondspits nadat hij vergat te tanken Koen Baten

11 september 2020

20u21 7 Dendermonde Een vrachtwagenchauffeur heeft deze avond op de Noordlaan in Dendermonde de avondspits stevig in het honderd doen lopen. De chauffeur vergat te tanken en viel ter hoogte van de Gentsesteenweg stil. Hierdoor ontstonden er lange files in beide richtingen omdat het verkeer er beurtelings moest passeren.

Het was iets voor 17.00 uur deze avond dat de vrachtwagen plots stil viel ter hoogte van de verkeerslichten aan de Gentsesteenweg. De chauffeur reed in de richting van Baasrode. Omdat de tientonner vlak aan de verkeerslichten stil viel kon het verkeer niet meer langsrijden.

De politie van Dendermonde kwam ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden maar de chaos was groot omdat de avondspits zich net op gang had getrokken. Hierdoor ontstond er een file in beide richtingen en werd het verkeer zelf rondgestuurd via de Tijsluis in Dendermonde.