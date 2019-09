Vrachtwagenchauffeur in beroep vrijgesproken voor dodelijk ongeval Koen Baten

12 september 2019

Dendermonde Vrachtwagenchauffeur Marcel D.S. uit Baasrode is in beroep volledig vrijgesproken voor het dodelijk ongeval dat hij zou veroorzaakt hebben op 12 december 2015. Fietsster Hilde De Vriendt (64) uit Lebbeke kwam toen met haar elektrische fiets op de Sint-Gillislaan terecht en kwam in aanrijding met de vrachtwagen waarbij ze overleed.

Het ongeval gebeurde op de Sint-Gillislaan ter hoogte van restaurant Cleophas waar het fietspad plots stopt. De vrouw kwam met haar elektrische fiets van de brug gereden gelijktijdig met de vrachtwagenchauffeur. Toen ze op de rijbaan reed, kwam ze terecht onder de wielen van de vrachtwagen en overleed ter plaatse.

In eerste aanleg kreeg D.S. nog een celstraf van drie maanden met uitstel en een geldboete van 4.200 euro waarvan meer dan de helft met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van zes maanden met de helft uitstel. De advocaat van de beklaagde, Philippe Ghysbrecht, besloot samen met zijn cliënt in beroep te gaan tegen de straf, en kreeg hierbij gelijk.

“Mijn cliënt werd over de hele lijn vrijgesproken in het vonnis en treft geen schuld aan de dodelijk aanrijding, wat zeer belangrijk is voor hem", aldus zijn raadsman. “De vrouw was de elektrische fiets nog niet machtig en kon niet meer tijdig stoppen. Ze had achter de vrachtwagen moeten blijven en dan was dit jammerlijke ongeval niet gebeurd", klinkt het.

De advocaat is tevreden met dit vonnis, zeker omdat er in het verleden verschillende zaken werden bijgehaald die niet correct waren. “Zo werd er gesproken van alcohol, maar de waarde was slechts 0,07 en werd daarna zelf herleid tot nul", aldus Ghysbrecht. “Ook de zaken van de tachograaf die er nadien bijgehaald werden waren niet correct en helemaal niet van toepassing. Het Openbaar Ministerie heeft hier vreemde zaken uitgehaald om mijn cliënt te kunnen veroordelen op een paar feiten.” Ghysbrecht en zijn cliënt zijn nu bijzonder opgelucht dat de zaak van de baan is. “Het recht heeft zijn werk gedaan en het is nu duidelijk dat mijn cliënt geen schuld treft aan dit ongeval.”