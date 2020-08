Vrachtwagen verliest lading slachtafval op Hoogveld: onfris ruikend werkje voor brandweer Koen Baten

28 augustus 2020

16u56 0 Dendermonde Op het Hoogveld ter hoogte van de Vosmeer in Dendermonde is een vrachtwagen deze namiddag een kleine lading slachtafval verloren. Vermoedelijk ging het om slachtafval van konijnen. De brandweer kwam het stinkende afval opruimen wat voor heel wat verkeershinder zorgde.

Het was rond 15.45 uur dat de brandweer een oproep kreeg van het slachtafval op het industrieterrein in Dendermonde. Een vrachtwagen verloor er een klein deel van zijn lading wat meteen voor heel wat geurhinder zorgde. Om welke dieren het ging is niet duidelijk.

De brandweer kwam het stinkende goedje opruimen wat enige tijd in beslag nam omdat het al op het wegdek geplakt was. De opruimingswerken zorgde voor heel wat file in beide richtingen, omdat een rijstrook tijdelijk niet meer vrij was.