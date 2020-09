Vrachtwagen verliest lading beton aan kruispunt Mechelsesteenweg Koen Baten

07 september 2020

12u12 2 Dendermonde Op de N41 aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg werd de brandweer deze ochtend opgeroepen nadat een vrachtwagen een lading beton was verloren op de weg. De beton moest zo snel mogelijk verwijderd worden alvorens het hard werd.

Het was rond 9.30 uur dat de brandweer vanmorgen werd opgeroepen. Het ging om een kleine hoeveelheid beton die een vrachtwagen verloren had. Ook op de N41 verderop in Grembergen lag er een lading beton op de weg. Het is niet duidelijk van welke vrachtwagen het afkomstig is.

Vorige week zou ook al een vrachtwagen een lading beton hebben verloren onderweg in Dendermonde. Of het om dezelfde gaat is niet bekend.