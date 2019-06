Vrachtwagen met slachtafval verliest deel van lading na remmanoeuvre Koen Baten

26 juni 2019

18u38

Een vrachtwagen is deze middag rond 16.30 uur een deel van zijn lading slachtafval verloren nadat hij in de remmen moest gaan. Het voorval gebeurde op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de Korte Dijkstraat richting Baasrode. Doordat hij in de remmen moest gaan, kwam een deel van het afval op de rijbaan terecht. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om het afval op te ruimen, wat een hele tijd in beslag nam.

Het slachtafval veroorzaakte geurhinder in de ruime omgeving. Door de vrachtwagen die niet meer weg kon en de opruimingswerken ontstond er heel wat file. Vanaf de brug van Grembergen en de Leopold II-laan moest het verkeer stapvoets verder rijden.