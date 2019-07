Vrachtwagen kantelt op pas aangelegde ontsluitingsweg aan VPK Koen Baten

22 juli 2019

12u09 98 Dendermonde Op de pas aangelegde ontsluitingsweg voor VPK is maandagochtend een vrachtwagen gekanteld nadat de bestuurder op het afhellende rondpunt plots de controle verloor. De trucker, een 50-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek, kon zijn tientonner niet meer in bedwang houden en de oplegger kantelde op zijn zij en kwam tegen een verlichtingspaal tot stilstand.

De weg werd aangelegd om het vrachtverkeer bestemd voor VPK vlotter af en aan te laten rijden en is sinds kort geopend. Een getuige die op de dijk aan het wandelen was, zag het ongeval gebeuren. “Ik denk dat de chauffeur zijn snelheid te hoog lag voor de rotonde en het niveauverschil. Ik zag meteen dat dit niet goed ging komen", klinkt het. “Nadien ging ik naar de vrachtwagen toe en trapte ik de ruit in om de chauffeur uit zijn cabine te bevrijden.” De bestuurder werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.

De vrachtwagen was geladen met karton verpakt in blokken van 700 kilogram. Een takelaar komt het gevaarte rechttrekken. De hinder aan de fabriek bleef gelukkig beperkt, maar een helft van de rotonde was wel verschillende uren afgesloten.