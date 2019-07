Vossenhoek verkeersvrij wegens wielerwedstrijd Nele Dooms

04 juli 2019

16u53 0

De Vossenhoek wordt op zondag 7 juli volledig verkeersvrij gemaakt. Aanleiding is een wielerwedstrijd op een gesloten parcours. De renners koersen door de Vossenhoek, Grootbroekstraat, Letterwinkelstraat, de parallelweg langs de N41, de Scheldedijk, de benedendijk en de Karel Eeckhoutstraat. De wedstrijden starten om 14.30 uur. Om de veiligheid te verzekeren, mogen er vanaf 13 uur tot na de wedstrijd geen voertuigen stilstaan of parkeren in de straten van het parcours. De omloop wordt ook volledig verkeersvrij gehouden tijdens de wedstrijd zelf.