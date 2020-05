Voortaan fotocabine voor pasfoto’s in Stadswinkel Nele Dooms

19 mei 2020

17u31 0 Dendermonde De Stadswinkel in Dendermonde, aan het Administratief Centrum in de Franz Courtensstraat, beschikt voortaan over een fotocabine. Dendermondenaren kunnen er pasfoto’s nemen.”

De fotocabine is een extra service die het Dendermondse stadsbestuur aanbiedt. Wie pasfoto’s nodig heeft voor een identiteitskaart, reispas of rijbewijs, kan die voortaan ter plaatse in de Stadswinkel maken. Dat kan tijdens de openingsuren van de Stadswinkel. “Natuurlijk is iedereen vrij om een pasfoto te laten nemen bij een professionele fotograaf ook”, klinkt het. “Maar met dit nieuw aanbod proberen we de dienstverlening verder te optimaliseren.”

Een set van zes pasfoto’s kost 8 euro. Voor de fotocabine is gepast geld nodig, want de machine geeft geen wisselgeld terug. Het toestel is ook geschikt voor rolstoelpatiënten. Voor baby’s en kinderen tot vier jaar kan de fotocabine niet gebruikt worden.