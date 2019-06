Voortaan afzonderlijke inzameling van kurken in containerpark Nele Dooms

14 juni 2019

Afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, zal in haar containerparken voortaan een aparte inzameling organiseren voor kurken. De Raad van Bestuur heeft het voorstel hierover van de Dendermondse schepen Nele Cleemput (CD&V) goedgekeurd. “Kurk is een natuurlijk materiaal met goede kwaliteiten waar enorm veel vraag naar is. Het is echter maar beperkt beschikbaar”, legt Cleemput uit. “Daarom is zoveel mogelijk hergebruik belangrijk. De kurken stop die je fles afsluit, kan een tweede leven krijgen als duurzaam isolatiemateriaal. Maar dan is er voldoende nodig en moeten ze apart ingezameld worden. Daar speelt Verko nu op in.” De afvalintercommunale zal hiervoor samenwerken met Vlaspit vzw. “Zij hebben de nodige expertise en houden de sociale aanpak hoog in het vaandel, onder andere op het gebied van werkgelegenheid voor mensen met een beperking”, zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. De kurken die in de containerparken ingezameld worden kunnen na sorteren en vermalen dienen als isolatiemateriaal voor geluid en warmte in de bouwsector. De aparte inzameling zal in elk containerpark van Verko gebeuren in een grote rolcontainer of bigbag.”