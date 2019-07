Voorsmaakje van World Clean-Up Day: vrijwilligers JCI ruimen zwerfvuil in stadscentrum Nele Dooms

20 juli 2019

Een tiental vrijwilligers van Junior Chambre International (JCI) Dendermonde gaven zaterdag, samen met schepen van milieu Marius Meremans (N-VA), een voorsmaakje van de World Clean-Up Day. Die dag in september gaan in liefst 150 landen vrijwilligers aan de slag om zwerfafval te verzamelen en zo hun omgeving weer wat properder te maken. “Ook in Dendermonde doen we mee, voor de tweede keer”, klinkt het bij JCI. “We hopen dat er opnieuw heel veel inwoners meedoen om afval in de stad op te ruimen. Met de actie nu geven wel al een opwarmertje en willen we de Clean-Up Day promoten.” Gewapend met prikkers, fluohesjes en vuilniszakken gingen de vrijwilligers op pad in het stadscentrum. Dat leverde een degelijke “try-out” op. Onder andere aan de boorden van de Oude Dender in de binnenstad werd zwerfvuil opgeruimd.