Voormalig Kruitmagazijn in oude glorie hersteld, mét bijzonder onderkomen voor vleermuizen Nele Dooms

14 april 2020

12u35 0 Dendermonde Wie een wandeling zoekt om de benen te strekken tijdens deze coronacrisis, kan opteren om langs het voormalig Kruitmagazijn aan de Mechelse Poort in Dendermonde te passeren. Dat is eindelijk, na lang wachten, weer helemaal in zijn oude glorie hersteld. Meer nog, er is zelfs een bijzonder onderkomen voor vleermuizen in het bouwwerk voorzien.

Het Kruitmagazijn maakt deel uit van de historische vestinggordel rond de stad, die het Dendermondse stadsbestuur wil opwaarderen. Samen met de Mechelse Poort aan de Leopoldlaan vlakbij, de Brusselse Poort en de munitiebunker in het stadspark is het een beschermd monument. Maar de voorbije jaren verkeerde het bouwwerk in zeer slechte staat, door erosie en vandalisme. Plannen om het complex volledig op te knappen staken al in 2011 voor het eerst de kop op, maar het was uiteindelijk wachten tot de zomer van 2019 om de werken te laten starten.

“Die zijn nu volledig klaar”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Het Kruitmagazijn ziet er weer uit zoals oorspronkelijk het geval was. De schuin aflopende zijvlakken en het metselwerk boven de rechterdeur zijn helemaal gereconstrueerd. Daarbij respecteerde de aannemer het bestaande baksteenformaat en metselverband. Dekstenen in blauwe hardsteen werden afgenomen, schoongemaakt en weer op hun plaats gezet. De deuren van het magazijn waren echter onherroepelijk beschadigd. Voor nieuwe deuren werden die van de munitiebunker in het stadspark als voorbeeld gebruikt.”

Bloemrijke bosrand

Ook het interieur van het Kruitmagazijn werd gereinigd en hersteld. Over het Kruitmagazijn is ook, zoals oorspronkelijk, weer grond gestord. Dat is deze keer bedekt met een anti-worteldoek zodat de groei van nieuwe bomen op het complex niet mogelijk is. “Rondom zijn in de omgeving hulst, meidoorn en sleedoorn aangeplant”, weet Dierick. “Zo creëren we een bloemen- en bessenrijke bosrand, wat goed is voor biodiversiteit. Er zal ook nog een bloemenmengsel ingezaaid worden.”

Het Kruitmagazijn beschikt voortaan ook over een onderkomen voor vleermuizen. “Deze kazemat is immers ook een ideaal winterverblijf voor vleermuizen”, zegt Dierick. “Bij de restauratie is er daarom op gelet dat er een vleermuisvriendelijke inrichting werd voorzien. Zo krijgt dit erfgoed meteen ook een natuurwaarde. Er zijn dan ook kleine invliegopeningen voor vleermuizen voorhanden en er werden wegkruipstenen opgehangen, omdat vleermuizen graag wegkruipen in spleten en gaten. We verwachten dat vooral de gewone grootoorvleermuis en de baardvleermuis hier zullen overwinteren.”

De restauratie van het Kruitmagazijn kostte net geen 115.000 euro. Onroerend Erfgoed zorgde voor een premie van ongeveer 72.500 euro.